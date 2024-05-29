«Должны давать вердикт». Песков высказался о политической и правовой системе на Украине

Атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли сейчас на Украине политическая и правовая система.

«Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что основной закон Украины предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента. Президентский срок Владимира Зеленского истек 20 мая. Глава российского государства отмечал, что ответы должна дать политическая и правовая система Украины.

Однако законодательство Украины неоднократно подвергалось посягательствам, отметил Песков в интервью Зарубину.

«И уж там точно „закон — что дышло“», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил — в теме украинского законодательства сложилась ситуация, не терпящая отсутствия юридической квалификации.

Ранее Песков сообщил, что прямая линия с Путиным сохраняет свою актуальность и остается на повестке дня в 2024 году. В прошлый раз она прошла в середине декабря, ее совместили с большой пресс-конференцией президента.