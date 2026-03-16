Доля россиян старше 60 лет возрастет на процент к 2030 году

Сейчас доля россиян старше 60 лет составляет 24,4%, к 2030 году она может увеличиться. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», его слова привело РИА «Новости» .

«Прогноз 2030 год — 25,4%», — говорится в презентации, которую представлял глава Минздрава.

В абсолютных цифрах это около 37 миллионов человек.

