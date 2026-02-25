«Додо Пицца» не уволит управляющую после ситуации с курьером и собакой

Сеть «Додо Пицца» не станет увольнять управляющую точкой в Челябинске после ситуации с курьером и собакой. Об этом в телеграм-канале сообщил основатель компании Федор Овчинников.

«Мы не пошли на поводу настроений и не уволили управляющую, чтобы погасить негатив. Это принципиальное решение. Все могут ошибаться. Мы не ищем козлов отпущения и считаем необходимым защитить человека от травли и сделать системные выводы», — написал он.

Овчинников подчеркнул, что управляющая пиццерией Юлия не является чьим-то родственником из руководства.

«Это молодая мама, от доходов которой зависит благополучие семьи. Юля для нас важна, как и любой другой сотрудник сети», — объяснил основатель сети.

Также он добавил, что публично извинился перед уволенным курьером за неподобающий тон внутренней коммуникации.

«Признать ошибку — не слабость, а сила и путь, чтобы стать лучше. Мы готовы к справедливому разрешению ситуации с Михаилом», — заключил он.

Уволенный за помощь замерзающей собаке курьер Михаил в беседе 360.ru отмечал, что управляющая пиццерией в Челябинске не виновна в ситуации, так как выполняла распоряжение сверху.