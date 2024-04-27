Эксклюзив 27 апреля 2024, 14:52 «Дочка обняла, а я плакал». Врач — об осознании случившегося в «Крокусе» Врач Сахаров: страшно осознать, сколько человек погибли в «Крокусе»

Читать 360 в

Самое тяжелое, с чем столкнулись сотрудники экстренных служб после теракта в «Крокус Сити Холле», это одиночество и осознание того, сколько человек погибли. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал анестезит Вячеслав Сахаров.

В ситуации, в которой оказались люди, работавшие на месте теракта в «Крокусе», заметил врач, крайне страшно остаться одному, чтобы все переосмыслить.

Реклама

«Я сел дома, ко мне подошла дочка, обняла и сказала: „Папа, ты у меня герой, я все видела, я все знаю и все понимаю“. А я сижу и плачу», — вспомнил он.

По словам мужчины, понимать, что ты помог людям и спас большое количество жизней, — это одно. Совсем другое, заметил врач, осознать, сколько человек погибли.

«Страшно понять, что я пришел домой, обнял детей и все хорошо, а кто-то не придет и не обнимет», — заметил он.

Медики, которые работали на месте теракта в Красногорске, до последнего надеялись на большее число выживших. В то время, когда бригады скорых работали у концертного комплекса и оказывали помощь раненым, ни один сотрудник не дал слабины.