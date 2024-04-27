Эксклюзив 27 апреля 2024, 14:19 Работа такая — верить всегда. Медики до последнего надеялись на большее число выживших в «Крокусе» Врач Сахаров: врачи надеялись, что выживших в «Крокусе» будет больше

Читать 360 в

Медики, которые работали на месте теракта в «Крокус Сити Холл» до последнего надеялись на то, что как можно больше людей выживут после случившегося. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал анестезист Вячеслав Сахаров.

Теракт в «Крокус Сити Холл», отметил врач, еще раз доказал, что россиян нельзя сломить. В то время, когда бригады медиков работали в Красногорске и оказывали помощь раненым, ни один сотрудник не дал слабины.

«Я не видел ни одного медика, который бы испугался или кому бы было страшно. Когда „Крокус“ уже горел, в глазах коллег видел надежду на то, что будут еще живые, что найдется какое-то помещение, где им хватило воздуха, что нет задохнувшихся и сгоревших», — признался Сахаров.

На утро к медикам подошли сотрудники пожарной инспекции и сказали, что врачи могут разъезжаться, потому что выживших больше не было. На месте теракта остались три дежурные бригады, вспомнил Сахаров.

Это страшно. Мы до последнего верили, что еще кто-то выживет. Наша работа такая — верить всегда. Вячеслав Сахаров анестезист

Перед началом концерта группы «Пикник» вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» произошла стрельба. Террористы открыли огонь по зрителям из автоматического оружия, после чего устроили пожар. В результате возгорания часть крыши концертного комплекса обрушилась. По последним данным, жертвами террористической атаки стали 145 человек.