ЛДПР: съемки фильма о Жириновском отложили из-за разногласий с режиссером

Съемки фильма об истории жизни основателя ЛДПР отложили из-за разногласий с режиссером Александром Барановым, которые возникли еще на этапе обсуждения проекта. Об этом пишет Национальная Служба Новостей со ссылкой на представителей партии.

Встречу проводил Леонид Слуцкий. Руководство ЛДПР и создатели фильма не смогли прийти к единому мнению по поводу актерского состава и содержания картины.

«Договориться не удалось, возник ряд вопросов, поэтому кандидатуру данного режиссера больше не рассматривали, никакой совместной работы начато не было», — сказали в пресс-службе партии.

По данным издания, сейчас Первый канал ведет работу над художественным сериалом, который сможет глубже раскрыть личность Владимира Жириновского.