Названа дата выхода фильма о Жириновском

Документальный фильм о Жириновском могут показать в 2026 году

Документальный фильм, посвященный истории жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского, может выйти в 2026 году. Об этом говорится в проекте плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения политика, с документом ознакомилось РИА «Новости».

«Выпуск документального фильма, посвященного Владимиру Вольфовичу Жириновскому <…> 2026 год», — указали в документе.

В январе стало известно, что съемки фильма о жизни основателя ЛДПР пришлось отложить из-за разногласий с режиссером Александром Барановым. Спорные вопросы по поводу актерского состава и содержания картины возникли на этапе обсуждения проекта.

Жириновский умер в апреле 2022 года в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. В 2024 году Баранов заявил о планах снять художественный фильм о политике.

После смерти Жириновского в Сети начали часто публиковать записи его выступлений с различными прогнозами, большая часть из которых впоследствии сбылась.