«Добрый Cola» теперь без сахара. Но с химией, от которой врачи хватаются за голову

Покупатели заметили, что вкус «Добрый Cola» стал другим. Как выяснилось, производитель полностью убрал сахар из состава и заменил его синтетическими подсластителями, сообщил Telegram-канал Mash .

За сладость напитка теперь отвечает сложная смесь из целого ряда элементов: от цикламата натрия до сукралозы. Новая формула, как узнали источники прессы, пошла в работу на всех заводах бренда.

Собеседники Mash утверждают, что эксперимент с новым составом начался еще летом. После внутреннего тестирования натуральный сахар убрали полностью, и в продажу поступила обновленная версия напитка.

Производитель уверяет, что сахар убрали ради снижения калорийности. Опрошенные Mash медики усомнились в том, что такая замена поможет детям сохранить здоровье.

Издание сообщило, что гастроэнтерологи назвали смесь в «Добром Cola» небезопасной. Искусственные подсластители ведут к развитию диабета, вероятны и проблемы с другими внутренними органами.

«Добрый Cola» появился на российском рынке после ухода The Coca-Cola Company. Напиток запустило в продажу дочернее предприятие американской компании.