Coca-Cola в России останется без владельца

Американская компания The Coca-Cola Company затянула с продлением прав на одноименный товарный знак в России. Срок действия предыдущего разрешения истечет в октябре, сообщило РИА «Новости» .

Компания с 1925 года владела правом на товарный знак Coca-Cola и регулярно продлевала действие документов, в последний раз — 10 лет назад. Судя по данным из электронной базы Роспатента, срок истечет 31 октября.

The Coca-Cola Company официально ушла из России в 2022 году. Ее дочернее предприятие переименовалось в «Мултон Партнерс» и запустило производство «Добрый Cola».

