Адвокат Горшков: арест блогера Била не остановит его от новых пранков

Скандального блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство в Москве после того, как он прокатился на самокате по улицам Одинцова в форме сотрудника полиции и приставал к людям, размахивая поддельным удостоверением. Почему арест не остановит пранкера от розыгрышей на грани фола, объяснил ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков.

На вопрос, достаточно ли за мелкое хулиганство ареста на 13 суток, юрист ответил, что в рамках действующего законодательства это максимально возможное и максимально строгое наказание за совершенные блогером действия.

«Надо понимать, что действия так называемых пранкеров в данной ситуации носили явно умышленный характер», — заявил собеседник 360.ru.

Второй момент касается наличия умысла. По словам Горшкова, Бил и его напарник прекрасно понимали, что им за это грозит.

«Я глубоко сомневаюсь, что человек, который побывал в местах лишения свободы, совершая административное правонарушение, не понимает, что за это он вновь понесет наказание, в том числе, связанное с определенным лишением и ограничением свободы», — подчеркнул адвокат.

В заключение собеседник 360.ru отметил, что Бил с его приятелем добились результата, ведь их фамилии, их действия, а также в целом блогерскую деятельность начали обсуждать на всех массовых федеральных каналах.