Блогера Эдварда Била арестовали за похожую на полицейскую форму одежду

Пранк о несуществующей «самокатной патрульной службе» закончился для блогера Эдварда Била 13 сутками административного ареста. Под стражу автора идеи отправил Мещанский суд Москвы.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов столицы, Била признали виновным в мелком хулиганстве.

«Эдуард Билль (более известный как Эдвард Бил) находился в центре города в одежде, схожей с формой сотрудника полиции, на которой каких-либо отличительных знаков не нанесено», — указали в судебной инстанции.

Такой же срок в 13 суток административного ареста суд назначил второму участнику пранка Егору Чернову.

Эдварда Била в костюме, схожем с формой сотрудника Госавтоинспекции, в компании так же одетого друга заметили катающимся на электросамокате в Одинцовском городском округе.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что начали проверку о соблюдении правил дорожного движения во время съемок ролика блогера.

Также в ведомстве добавили, что процессуальную проверку организовало территориальное управление МВД за незаконное ношение блогером формы сотрудника правоохранительных органов.