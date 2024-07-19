Блогер Эдвард Бил надел полицейскую форму и возмутил МВД

Блогеру Эдварду Билу пригрозили штрафом за пранк в форме полиции

Скандально прославившийся блогер Эдвард Бил пошел на новый пранк. В форме сотрудника полиции с надписью «самокатная патрульная служба» он вместе с напарником прокатился на самокате по Одинцовскому городскому округу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Свидетели пранка скандального блогера заявили, что сразу узнали Била.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что поведение пранкера не понравилось полицейским, которые начали проверку блогера за незаконное ношение формы. Теперь Билу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

В апреле 2021 года Эдвард Бил за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Против Била завели уголовное дело.

Расследование и суд продолжались почти год и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к году и двум месяцам колонии.

Адвокаты Била настаивали, что он полностью оплатил лечение пострадавшей в 11 миллионов рублей и обязался ежемесячно выплачивать еще по 250 тысяч до полного ее выздоровления.

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