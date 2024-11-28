До 60 и младше. Понятие «молодежи» подведут под пенсионный возраст

Глава ФМБА Скворцова: люди до 60 лет будут считаться молодыми

В скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Таким мнением поделилась глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в рамках открытого диалога «Молодежь в науке: строим технологическое будущее». Трансляция велась на сайте Росконгресса.

По словам Скворцовой, возрастные периоды меняются с учетом увеличения продолжительности жизни.

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут все молодые люди», — подчеркнула глава ФМБА.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. В дальнейшем предстоит выйти на уровень «80 плюс».