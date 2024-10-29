Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

Средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».
«А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень „80 плюс“», — сказал глава государства.
Он назвал повышение продолжительности жизни одной из главных целей на предстоящие годы. Путин также указал на необходимость снижения дифференциации в показателях по этому параметру между регионами.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил о возможность увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Для этого необходимо наблюдаться у медиков для профилактики различных болезней.
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 29 октября достигли 6 баллов
Пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы
Подмосковье приняло участие в китайско-российском сельскохозяйственном форуме
Автобусные остановки отремонтировали в 10 округах Подмосковья
«Она лишь защищала свою жизнь». Модели Vogue изменили срок на реальный за убийство мужа
Движение по разворотной эстакаде на Каширском шоссе откроют к концу года
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте