Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

Средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

«А в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень „80 плюс“», — сказал глава государства.

Он назвал повышение продолжительности жизни одной из главных целей на предстоящие годы. Путин также указал на необходимость снижения дифференциации в показателях по этому параметру между регионами.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил о возможность увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Для этого необходимо наблюдаться у медиков для профилактики различных болезней.