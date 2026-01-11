Для пожилых россиян заработают линии экстренной помощи

Российские власти намерены запустить в регионах горячие линии, на которые можно будет обращаться за помощью в случае жестокого обращения с пенсионерами. Соответствующая мера предусмотрена в плане правительства, с которым ознакомился ТАСС .

Согласно документу, в 2026–2030 годах планируется расширить практику создания и развития общедоступных региональных горячих линий для поддержки граждан старшего поколения. Ответственность за их запуск и работу возложат на органы власти субъектов совместно с благотворительным фондом «Старость в радость». Также предусмотрена подготовка ежегодных докладов в Минтруд России.

Кроме того, с 2027 по 2030 год в стране собираются внедрить модель кризисных центров для женщин и пожилых граждан, пострадавших от жестокого обращения. Расширением функционала таких центров также займутся региональные власти при участии фонда.

Отдельный блок мер касается профилактики и раннего выявления случаев жестокого обращения со старшим поколением. Власти рассчитывают добиться этого за счет обучения родственников, осуществляющих уход, а также сотрудников медицинских и социальных учреждений, чтобы снизить риск подобных ситуаций и повысить уровень защиты пожилых людей.

В декабре в Зеленограде 91-летнего мужчину заподозрили в попытке расправы над бывшей сожительницей и ее родственниками. По версии следствия, пенсионер приехал к дому женщины с огнестрельным оружием, отключил электричество, чтобы выманить жильцов, и попытался открыть стрельбу, однако осечка сорвала его планы.