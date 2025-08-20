В Госдуме предложили разрешить инвалидам двигаться по выделенной полосе

В правительство направили законопроект, который допускает движение по выделенной полосе транспорту, перевозящему инвалидов, а также мопедам и мотоциклам. Инициатором выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сообщило РИА «Новости» .

В пояснительной записке Нилов отметил, что выделенные полосы не так загружены по сравнению с обычными, при этом их ширина достигает четырех метров. Мотоциклы и мопеды зачастую вынуждены лавировать в общем потоке, повышая вероятность аварии.

Возможность передвигаться по выделенной полосе позволит мопедам и мотоциклам объезжать пробки, снижая аварийность на дорогах, пояснил депутат.

Машинам, перевозящим инвалидов, также необходимо разрешить двигаться по выделенной полосе, так как длительное стояние в пробках может негативно сказаться на их здоровье, отметил Нилов.

Нововведение поможет более эффективно использовать выделенную полосу и разгрузит дорожную сеть.