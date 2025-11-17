Для этих выплат нет «автомата»: пенсионерам напомнили о необходимости личного заявления

Многие федеральные выплаты пенсионерам продолжают требовать персонального заявления, несмотря на массовый переход к автоматическому режиму. Такое уточнение сделал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин в беседе с агентством «Прайм» .

К исключениям эксперт отнес доплаты за иждивенцев, субсидии на ЖКУ и единовременное получение накопительной части пенсии. По этим видам поддержки необходимо собирать документы в индивидуальном порядке.

«Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания», — пояснил Тумин.

То же самое касается субсидий на коммунальные услуги, которые предоставляют при превышении расходов над региональным порогом. В Москве этот показатель составляет от 3% до 10% от семейного дохода.

Заявление необходимо и для единовременного получения накопительной части пенсии при условии небольшого размера ежемесячной выплаты. Такой порядок действует, когда выплата не превышает 1525 рублей.

Ранее стало известно, что выход на заслуженный отдых на 10 лет позже может увеличить пенсию примерно в два раза.