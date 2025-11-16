Россиянам назвали способ увеличить пенсию в два раза и больше

Бессараб: россияне увеличат размер пенсии, если выйдут на нее на 10 лет позже

Выход на заслуженный отдых на 10 лет позже может увеличить пенсию примерно в два раза. Об этом член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила ТАСС .

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%», — сказала депутат.

Она пояснила, что при отсрочке выхода на пенсию индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся, и будут начисляться дополнительные баллы.

Важно помнить, что в этот период гражданин будет получать только зарплату, а не пенсию. Можно получать пенсию и зарплату вместе, но в меньшем размере. Или отложить пенсию, чтобы при выходе на нее иметь возможность получить более высокую выплату.

Депутат добавила, что пенсия по старости не назначается автоматически, как, например, пенсия по инвалидности. Гражданин должен подать заявление.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии. Он отметил, что цены растут, уровень жизни повышается, а минимальная пенсия больше не отвечает реальным потребностям граждан. Чтобы поддержать пожилых россиян с низкими доходами, парламентарий предложил увеличить фиксированную выплату до 17,8 тысячи рублей.