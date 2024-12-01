Дизайнер зубной щетки выиграл суд против аптеки

Арбитражный суд Пермского края взыскал с режиссера Андрея Кончаловского 50 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя Александра Белова в связи с разбирательством о краже дизайна рукоятки для зубной щетки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Несколько лет назад Александр Белов из Москвы создал уникальный дизайн зубной щетки. В 2021 году эксперты подтвердили его оригинальность, и он оформил исключительное авторское право на свой проект.

По заказу Белова средства гигиены с таким дизайном может производить только определенный московский завод по его заказу. Однако весной этого года Александр неожиданно для себя обнаружил свое творение в одной из аптек сети «Планета здоровья», которая принадлежит 87-летнему режиссеру Андрею Кончаловскому (25% акций) и его деловому партнеру. Автор дизайна подал в суд и потребовал выплатить ему 50 тысяч рублей.

В итоге суд полностью удовлетворил требования дизайнера. Помимо заявленной суммы, «Планета здоровья» была обязана выплатить Белову две тысячи рублей в качестве судебных издержек, а также уничтожить все имеющиеся зубные щетки с таким дизайном. В настоящее время эти щетки уже исчезли из продажи в данной сети аптек.

Ранее дизайнер сообщил, что группа компаний «Планета здоровья» разделила свой бизнес на 60 юридических лиц. Он посетил все торговые точки, чтобы провести контрольные закупки, и затем подал судебные иски.