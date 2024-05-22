Андрея Кончаловского обвинили в краже дизайна зубных щеток

Белов рассказал, что много лет назад он решил создать уникальную рукоятку зубной щетки, которая была бы одновременно стильной и удобной. На разработку дизайна ушел год, и еще столько же времени потребовалось для получения патента.

В 2021 году он получил подтверждение, что такие рукоятки в мире больше не существует, и все права принадлежат именно ему. После получения патента Белов заключил договор с производителем на выпуск этих щеток. Однако в этом году он обнаружил свои щетки в продаже в аптеке «Планета здоровья», сетью которых владеет Кончаловский с бизнес-партнером.

Белов сообщил, что его юристы провели контрольные закупки и установили, что продукция действительно продается в нескольких местах. Дизайнер утверждает, что его идея была украдена. По его словам, представители компании «Планета здоровья» ознакомились с его работой на выставке и затем переняли идею.

В настоящее время все товары проданы, но фотографии щетки все еще доступны на сайте аптеки. Белов обратился в суд для оспаривания нарушения его патентных прав и получил оценку ущерба в размере 50 тысяч рублей. Дизайнер настаивает на возмещении более значительной суммы, поскольку считает, что пострадала его творческая репутация.

Недавно Кончаловский объяснил, почему отказался снимать «Слово пацана». Он отметил, что снял бы совершенно другой сериал.