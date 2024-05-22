Создатель уникальной зубной щетки обвинил сеть аптек Кончаловского в торговле контрафактом
Дизайнер Белов раскрыл подробности иска к аптекам Кончаловского за продажу щеток
Российский дизайнер Александр Белов более 20 лет занимается разработкой внешнего вида зубных щеток. Его возмутила ситуация, что сеть аптек «Планета здоровья», совладельцем которой является режиссер Андрей Кончаловский, торговала поддельными аксессуарами с его дизайном. Белов подал к компании иск, но она выполнять требования не спешит. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.
Всего Белов запатентовал более 50 различных вариантов щеток, которые предложил производителям. По одному из запатентованных дизайнов он заключил контракт с тверским предприятием. Но первую же партию зубных щеток покупатели вернули фабрике с аргументом, что точно такой же товар по более низким ценам продается в аптечной сети «Планета здоровья».
Дизайнер пояснил, что группа компаний «Планета здоровья» раздробила бизнес на 60 юридических лиц, но он объехал все торговые точки, чтобы сделать контрольные закупки, и подал иски в суд.
«Я как правообладатель и дизайна, и промышленного образца предложил им договориться по выплате суммы, потому что они торговали по всей России. Они закупали контрафакт по цене 30 рублей за штуку, а продавали за 135 рублей при реальной рыночной цене в 1000 рублей», — рассказал Белов.
Собеседник 360.ru подчеркнул, что это его уникальная разработка, которую за счет незаконного производителя продают по низкой цене. В результате идет полная дискредитация дизайна, а легальный производитель должен принимать большие усилия, чтобы продать свой товар по реальной стоимости.
«Я рассчитываю, что, может, это дойдет до Кончаловского. Он же тоже творческий человек и боролся с пиратством. Мне не нужны миллионы. Мое основное требование — предоставление договора с производителем товара, чтобы я смог с ним судиться», — подчеркнул Белов.
Он добавил, что вместо мирового соглашения «Планета здоровья» требует доказательства, что щетки похожи и продаются во всех аптеках сети. При этом суды встают на сторону дизайнера и штрафуют входящие в сеть торговые точки. Но цель дизайнера — привлечь к ответственности не продавца, а производителя контрафакта.
Режиссер Андрей Кончаловский стал совладельцем сети аптек «Планета здоровья» в 2020 году, получив за инвестиции 25% доли компании. Основным владельцем холдинга остался основатель, пермский предприниматель Александр Броварец.