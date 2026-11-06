В российском JTI изучают ситуацию с передачей активов под внешнее управление

Российское подразделение международной табачной компании Japan Tobacco International (JTI) изучает последствия передачи её активов в России под временное управление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время компания анализирует ситуацию и рассматривает вероятные действия, уделяя первоочередное внимание партнёрам и сотрудникам», — заявили в JTI.

Представители компании добавили, что пока не готовы предоставить дополнительные комментарии.

Согласно указу президента Владимира Путина, доли JTI в российских предприятиях перешли под управление АО «Промышленные активы». В перечень вошли JTI Елец, «Петро», «Крес Нева», «Переславль-табак» и «Донской табак».

JTI работает в России с 1999 года и входит в число крупнейших производителей табачной продукции в стране. Ей принадлежат международные марки Mevius, Winston, Glamour, Camel, Sobranie и LD, а также российские бренды «Пётр I», «Русский Стиль» и «Тройка». Около трети акций Japan Tobacco Inc. принадлежит правительству Японии.