Директор музея рассказал о воссоздании полотна панорамы обороны Севастополя

Созданием нового полотна панорамы музея обороны Севастополя может заняться Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Об этом РИА «Новости» сообщил директор музея Михаил Смородкин.

По его словам, это решение необходимо принять на самом высоком уровне в Министерстве культуры.

«После восстановления кровли следующим этапом станут реставрационные работы внутри здания. Внешний фасад цел, после восстановления здания будет стоять вопрос об определении подрядчика для выполнения работ и написании нового полотна», — добавил директор.

ВСУ 10 июня атаковали беспилотниками музей-панораму «Оборона Севастополя», начался пожар. В результате пожара была практически уничтожена воссозданная в советское время панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо не пострадали.

Ранее стало известно, что реставрация полотна музея-панорамы «Оборона Севастополя» займет до трех лет.