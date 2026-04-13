Директор «Ласкового мая» Разин оценил хит ИИ «Седая ночь» с Канье Уэстом

«Всегда пожалуйста! Все для вас! Только соблюдайте правила закона», — призвал Разин.

Он заявил, что права на песни группы «Ласковый май» с согласия всех участников, включая Юру Шатунова, передали правообладателям США в 2013 году и охраняются законом по всему миру.

«Заходите в библиотеку Instagram* и скачивайте все легально. Ищем группу „Бэт Стайл“ песню „Сильвер Найт“ и ставим на все ваши любимые видео. И ничего не нарушаем», — написал директор «Ласкового мая».

На прошлой неделе созданный при помощи нейросетей ролик с американским рэпером Канье Уэстом, исполняющим англоязычный кавер хита Юры Шатунова «Седая ночь» под названием Silver Night, стал главным трендом в соцсетях. Подделка впечатлила даже звезд российского шоу-бизнеса.

