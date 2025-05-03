Кибератаки будущего спрогнозировали в «Лаборатории Касперского»

В будущем мошенники в голосовых и видеосообщениях продолжат использовать дипфейки, а также для создания фишинговых писем, окажутся актуальны и банковские трояны. Об этом РИА «Новости» сообщил директор экспертного подразделения «Лаборатории Касперского» Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

По его словам, скорее всего число атак мобильными вредоносными программами только продолжит расти.

Например, Mamont только в России уже атаковал десятки тысяч пользователей, троянец ворует деньги. Такие угрозы будут развиваться», — отметил эксперт.

Кузнецов добавил, что не потеряют актуальности и дипфейки. Мошенники продолжат использовать эту технологию как для социальной инженерии в голосовых сообщениях и видео, так и для создания фишинговых писем, чтобы люди поверили информации, перешли по ссылке и ввели персональные данные.

«Мы все больше видим тренд на атаки через поставщика программного обеспечения, который меньше защищен, но имеет доступ в сеть крупной организации», — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники научились похищать деньги под предлогом замены ключей от домофона.