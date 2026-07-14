Динозавры затмили квадроберов: подростки запустили новый тренд
Shot: подростки начали переодеваться в динозавров вместо квадроберов
У подростков — новый тренд: вместо собак, кошек, волков или лис все хотят быть динозаврами. Самые модные — тираннозавры, спинозавры и мультяшные велоцирапторы с огромными глазами и подвижной челюстью. По словам поклонников субкультуры, такой интерес вызван желанием выделиться, сообщил телеграм-канал Shot.
Любителей динозавров внутри фурри-культуры называют scalies, или «чешуйками». Это отдельное ответвление: маски для них стоят от 1000 рублей и выше.
По словам фанатов, появление на публике в образе гигантского велоцираптора точно вызовет успех, а вот костюмами собак, кошек или лис уже никого не увидишь.
Квадробинг взорвал соцсети пару лет назад, когда подростки стали массово увлекаться переодеванием в разных животных. Омбудсмен Яна Лантратова даже анонсировала законопроект о запрете пропаганды движения, назвав его «деструктивной идеологией». В 2025 году тему запрета квадроберов сочли неактуальной.