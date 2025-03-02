Тему запрета квадроберов назвали неактуальной

Новости о квадроберах ушли из повестки, поэтому парламентарии больше не хотят запрещать квадробинг. Об этом ТАСС заявил главы комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.

«Можно сказать по-русски, что все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы есть гораздо важнее и серьезнее задачи», — объяснил он.

Депутат добавил, что все уже поняли, что такое квадробинг, и работа над законом о его контроле перестала быть актуальной. По словам парламентария, многим стало ясно, что квадробинг «не может быть образом жизни детей», а игры с переодеванием следует устраивать только на новогодних праздниках.

Майданов подчеркнул, что проблема квадробинга возникает только в том случае, если родители потакают детям в этом вопросе и позволяют им наряжаться в животных в повседневной жизни.

Ранее в Японии открылся зоопарк, в котором люди могут примерить реалистичные костюмы собак. Визит в необычное заведение обойдется посетителям в 311 долларов. Костюмы подойдут людям ростом от 149 до 180 сантиметров.