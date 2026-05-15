Яна Лантратова стала новым омбудсменом: что известно о ней

Госдума тайным голосованием выбрала нового уполномоченного по правам человека. Им стала Яна Лантратова — 301 голос «за», четыре «против» и двое воздержались. Лантратова на этом посту сменила Татьяну Москалькову, которая проработала два срока подряд. Почему Госдума выбрала именно Лантратову и как она оказалась в политике?

Яна Лантратова родилась в Ленинграде в 1988 году. Отец служил военным, мать работала врачом — обычная советская семья без связей в большой политике. После школы она поступила на журфак СПбГУ по специальности «Связи с общественностью». Студенткой Лантратова подрабатывала на телевидении. Снималась в массовках на Пятом канале и MTV.

Тогда же она впервые попробовала себя в волонтерстве. Ездила в детские дома с концертами и подарками — без громких лозунгов, просто помогала. Так начинался ее путь в публичную деятельность. Сначала телевидение, потом добровольчество — и лишь много позже право и политика. Образование В 2011 году она окончила СПбГУ, а уже через год, в 2012-м получила диплом юриста. Лантратова получила его в Северо-Западной академии госслужбы (сегодня — часть РАНХиГС). В 2016 году она окончила магистратуру МПГУ по направлению «Возрастно-психологическое консультирование». А через три года, в 2019-м, получила там же еще одно высшее — на факультете психологии и педагогики.

К тому моменту Лантратова уже несколько лет ездила в детские дома с волонтерскими программами. Она видела детей, которым нужна была не только юридическая защита, но и человеческое понимание. От волонтера до помощника Милонова Еще в ранние годы Лантратова основала молодежную организацию «Stars Center». Ребята привозили звезд эстрады в детские дома, больницы и интернаты с благотворительными концертами. В 2009 году Лантратова сделала важный шаг — вступила в «Молодую гвардию Единой России». Сначала она курировала региональные проекты в Петербурге, а через год возглавила отдел социальных проектов уже на федеральном уровне.

В 2010 году в ее карьере появилась фигура Виталия Милонова. Лантратова стала работать помощницей депутата Законодательного собрания Петербурга, известного своей консервативной и эпатажной повесткой. В 2012 году она выступила инициатором создания «Союза добровольцев России» и возглавила координационный совет организации. Этот гибрид — волонтерская биография и опыт работы с депутатами — привел ее в Союз по правам человека (СПЧ), а потом и в президентские структуры. Карьерный прорыв В ноябре 2012 года президент включил Лантратову в состав СПЧ. Там она занималась мониторингом прав детей и вошла во временную рабочую группу по соблюдению прав человека на Украине. Позже, с 2017 по 2019 год Лантратова уже работала в администрации президента. Она занимала должность главного советника департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества. Затем последовал переход в Министерство экономического развития. Там Лантратова руководила гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС.

В 2021 году Лантратова вступила в партию «Справедливая Россия» и баллотировалась в Госдуму. Ее избрали депутатом восьмого созыва по списку партии — она представляла Челябинскую область. В феврале 2025 года Лантратова возглавила думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. К этому моменту за ее плечами уже были и правозащитная работа, и госслужба, и депутатский опыт. В Думе Лантратова не ограничивалась комитетской работой. Ее авторству принадлежит несколько громких инициатив. Известные инициативы Еще до избрания в Думу Лантратова успела отметиться как соавтор резонансных законов. Вместе с коллегами она участвовала в подготовке закона об иноагентах, а также предложила запретить усыновление российских детей гражданами «недружественных» стран. Позже Лантратова вышла с идеей приравнять блогеров к СМИ — правда, с добровольной регистрацией. Минцифры законопроект не поддержало.

Неожиданный поворот в ее законотворчестве случился, когда она заговорила о квадроберах. Лантратова анонсировала законопроект о запрете пропаганды этого движения, назвав его «деструктивной идеологией». В научной сфере она отправила обращение в Минобрнауки с предложением создать открытую цифровую платформу диссертаций. А летом вместе с коллегами по фракции добилась принятия поправок о запрете так называемого «крестопада» — изображений храмов без крестов. Вместе с лидером партии Сергеем Мироновым Лантратова выступила с инициативой поддержки одиноких пенсионеров. Они предложили людям старше 80 лет полностью компенсировать расходы на ЖКХ, а тем, кто старше 65 лет, — наполовину. За месяц до избрания омбудсменом Лантратова предложила ввести прокатные удостоверения для видеоигр— как для фильмов. Туда же она добавила идею 10%‑го акциза на иностранные игры, чтобы на вырученные деньги поддерживать отечественных разработчиков.

Со стороны может показаться, что это слишком разноплановая повестка. Но сама Лантратова объясняет ее просто: «Чужой беды не бывает». И теперь эта фраза становится ее рабочим девизом на посту омбудсмена. Пост уполномоченного по правам человека в России На посту уполномоченного Лантратова сменит род деятельности. Если раньше она предлагала законопроекты, теперь будет работать с конкретными жалобами людей. Главным приоритетом новый омбудсмен назвала поддержку участников СВО и их семей. Также в фокусе ее внимания — жилищные вопросы, переселение из аварийного жилья, обеспечение квартирами детей-сирот и защита трудовых прав.

Лантратова уже принесла присягу и вступила в должность 14 мая 2026 года. Срок ее полномочий составит пять лет — до мая 2031 года. Особое внимание омбудсмен уделит цифровизации своей работы. Она продолжит внедрение Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УПЧ), которая позволит гражданам обращаться из любой точки страны. При этом Лантратова обещает не заменять живое общение электронными отчетами.

Главный ориентир для меня — не документы и формальные отчеты, а обратная связь от людей и помощь каждому, поэтому в своей работе буду ориентироваться на принцип «чужой беды не бывает». Яна Лантратова уполномоченный по правам человека

Станет ли она «народным омбудсменом» — покажет время. У Яны Лантратовой за плечами — опыт волонтера, журналиста, юриста и психолога; три образования, работа в СПЧ, администрации президента и Госдуме. Теперь все это она будет применять на посту уполномоченного по правам человека. Начинается новый этап — и у него уже есть понятные ориентиры.