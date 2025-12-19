Девушки в кокошниках поучаствуют в прямой линии с Путиным

Девушки в кокошниках будут раздавать микрофоны на «Итогах года» с Путиным

На совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина «Итоги года» микрофоны журналистам будут раздавать девушки в кокошниках. Об этом сообщил ТАСС .

Выступая 2 октября на пленарной сессии «Валдая», Путин рассказал, что его очень радует, что россиянки начали носить национальные наряды и кокошники.

Мероприятие стартует в 12:00 по московскому времени, его будут транслировать основные радиостанции и телеканалы. Оно совместит в себе форматы пресс-конференции и прямой линии. Ведущими станут Павел Зарубин от «России-1» и Екатерина Березовская от Первого канала.

