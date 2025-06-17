Девочки сломают себе жизнь. Блогерам могут запретить брать интервью у эскортниц

В ГД рассматривают вопрос о запрете на популяризацию экскорт-услуг — блогерам не позволят брать интервью у эскортниц. Нарушителям грозит штраф в размере одного миллиона рублей. Автором инициативы стала юрист, основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. В беседе с 360.ru она заявила, что в последнее время эту тему стали освещать в положительном ключе, что не считается нормой.

Она отметила, что эскорт-услуги ничем не отличаются от обычной проституции.

«[Эскортниц] приглашают на шоу, на интервью, на подкасты. С ними беседуют так, как будто это какие-то герои, которые добились успеха. И вся опасность в том, что они в интервью дают пошаговую инструкцию для малолетних девочек, куда пойти, с чего начать», — заявила Рытвина.

По ее словам, девочки с неокрепшей психикой могут посмотреть подобное интервью и сломать себе жизнь.

«Популяризировать и пропагандировать это занятие мы считаем недопустимым», — сказала собеседница 360.ru.

Также она отметила, что если блогер берет интервью у эскортницы, не зная о ее профессии, то не попадает под штраф. Речь идет о прямом обсуждении ее работы и пропагандировании этой деятельности.

При этом осуждать проституцию в негативном ключе позволительно. Инициатива призвана запретить именно романтизацию, популяризацию, демонстрацию этой деятельности в контексте чего-то позитивного.