Вакансии в эскорт-агентствах маскируют под SMM

Молодым россиянкам стали предлагать работу в эскорт-агентствах, маскируя предложения под видом вакансий для SMM-менеджеров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, с подобной вакансией столкнулась 19-летняя жительница Ростова. Девушка искала работу и изучала предложения, опубликованные на специальных платформах по трудоустройству.

Она наткнулась на вакансию SMM-менеджера в одной из компаний, название которой указано не было, и договорилась об онлайн-собеседовании.

На встрече с потенциальным работодателем девушка рассказала про свой опыт ведения социальных сетей. Собеседник начал задавать ей странные вопросы и расспрашивать о проблемах с законом, наличии кредитов и зависимостей, а также готовности пройти телеграф. Ростовчанка уточнила, для чего мужчина узнает эту информацию, он сказал, что представляет международное эскорт-агентство.

Девушке за 40 тысяч рублей в месяц предложили оказывать услуги по подбору моделей для состоятельных мужчин, а также, учитывая пожелания клиента, выбирать для него место, время и другие детали встреч, бронировать отели и билеты на самолеты.

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