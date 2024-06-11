Детский центр при поддержке Минкульта России открыли в Херсонской области

Реализованный музеем-заповедником «Фанагория» при поддержке Минкульта России детский центр открыли в Херсонской области. Он начал работу в доме культуры Новотроицкого, написала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

«В новом центре ребят познакомят с богатой историей юга России и уникальными артефактами древности», — уточнила глава Минкульта.

По ее словам, для детей проведут курс лекций — их будут читать сотрудники Института археологии РАН. Ребятам расскажут о работе археологических экспедиций, пригласят на мастер-классы по вазописи и лепке из глины. Любимова напомнила, что это уже второй детский центр в Херсонской области. Первый открыли в Геническом краеведческом музее.

В конце мая президент Владимир Путин пообщался с россиянами, получившими ордена «Родительская слава». Глава государства пообещал, что ситуация в новых регионах страны будет улучшаться, и республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области будут развиваться.