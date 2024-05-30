Новые регионы России будут развиваться — Путин

Путин: новые регионы в составе России встанут на ноги и будут развиваться

Фото: РИА «Новости»

Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область», — сказал Путин.

Президент добавил — нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии, условия жизни людей изменятся в лучшую сторону.

«Все будет спокойно, стабильно», — заверил глава государства.

Путин отметил, что общество станет более устойчивым и благородным, если объединять усилия.

Во время встречи президент также отметил, что в России берегут подлинные семейные ценности. Власти продолжат создавать условия для рождения большего количества детей. Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Одним из главных приоритетов страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей.

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