Новые регионы России будут развиваться — Путин
Путин: новые регионы в составе России встанут на ноги и будут развиваться
Новые регионы в составе России будут развиваться и вставать на ноги. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
«Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область», — сказал Путин.
Президент добавил — нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии, условия жизни людей изменятся в лучшую сторону.
«Все будет спокойно, стабильно», — заверил глава государства.
Путин отметил, что общество станет более устойчивым и благородным, если объединять усилия.
Во время встречи президент также отметил, что в России берегут подлинные семейные ценности. Власти продолжат создавать условия для рождения большего количества детей. Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Одним из главных приоритетов страны является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей.