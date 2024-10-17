«Детям умилялась». Родившую и бросившую младенца в Турции девушку назвали замкнутой

Россиянка, родившая ребенка и бросившая его в аэропорту Антальи, часто играла с детьми, рассказала 360.ru ее соседка. Она добавила, что девушка отличалась от своих ровесников и была замкнутой.

По словам собеседницы 360.ru, девушка выросла на ее глазах — вместе с родителями и старшим братом она уже 12 лет живет в одной из новостроек.

«В целом, может быть, замкнутая — с кошечками, с собачками, покормить бездомных, подобрать. Детям умилялась — всегда с маленькими играла, прямо с шестилетними, которые намного младше нее», — отметила соседка.

Она добавила, что благополучной семью, в которой выросла девушка, назвать нельзя из-за пьющего отца. Поступок россиянки в Турции шокировал соседей.

«Чтоб так поступить — не знаю. Весь день шок», — констатировала женщина.

Россиянка родила и бросила ребенка в турецком аэропорту на днях. По словам самой девушки, она якобы не знала о своей беременности.