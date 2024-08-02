Детям освобожденных в рамках обмена россиян предрекли удивительную жизнь

В рамках крупнейшего обмена осужденными в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Вместе с парой домой вернулись их двое детей, рожденных в Аргентине. Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что теперь юных россиян ждет изучение своей родины.

«Вы представляете, сколько удивительного эти дети теперь будут узнавать в России? Их ожидают фантастические дни», — написал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя масштабный обмен заключенными, отметил, что дети узнали от родителей, что они русские только в самолете. Он добавил, что именно поэтому президент России Владимир Путин поприветствовал детей по-испански.

Артем и Анна Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. Там они родили двоих детей и по праву почвы получили паспорта латиноамериканской страны, с которыми в 2017 году переехали в Словению.

Под подозрение словенской разведки они попали в конце 2022 года. Спустя несколько месяцев их задержали. Суд приговорил семью к году и семи месяцам лишения свободы, а детей на время передали в приемную семью. Прошедший в Анкаре обмен позволил семье полностью воссоединиться.

Всего в Россию в рамках обмена вернулись восемь арестованных и осужденных в странах Запада.