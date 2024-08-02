Песков раскрыл интересный факт о детях вернувшихся при обмене россиян

Дети вернувшихся при обмене россиян узнали о национальности при вылете из Анкары

Фото: РИА «Новости»

Дети вернувшихся в Россию в рамках обмена россиян узнали о своей национальности только при вылете самолета из Анкары. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Дети прилетавших вчера нелегалов-разведчиков, узнали о том, что они русские, только когда их самолет поднялся из Анкары. До этого они не знали, что имеют отношение к нашей стране, что русские», — сказал он.

В четверг ФСБ России сообщило о возвращении в страну восьмерых россиян, которые находились в заключении в ряде государств НАТО. В частности, в страну вернулись приговоренный к пожизненному сроку в Германии Вадим Соколов, а также отбывающий срок в США Владислав Клюшин.

Следствие вменяло вернувшимся на родину россиянам сотрудничество с разведывательными структурами РФ, но их вина не была доказана.

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