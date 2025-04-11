В России предложили запретить показ телешоу «Беременна в 16»

Зампредседателя комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Юлия Лазуткина призвала запретить показ телешоу «Беременна в 16». Об этом сообщило издание «Ведомости» .

Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в СФ отметила, что в шоу пропагандируют подростковую беременность, происходит ее «нормализация».

По ее словам, этой проблемой необходимо заняться и предложить как минимум запретить этот телепроект. Сейчас он уже носит название «Мама в 16».

«Мы понятно, что работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. И физиологию никто не отменял, и беременная в 16, к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», — сказала Лазуткина.

Сенатор также отметила, что в последнее время в ряде регионов России начали выделять деньги беременным школьницам. По ее словам, это «очень тонкий» вопрос. Аналогичного мнения придерживается глава комитета по соцполитике Елена Перминова.

Гуров пообещал, что займется этим вопросом. Что касается выплат беременным школьницам в регионе, то, по его словам, они не должны быть стимуляционными. При этом признал, что Минтруд оценивает их как меры вынужденной социальной поддержки 16-летнего ребенка, который «собирается стать мамой».

Ранее Минфин предложил освободить от налога крупные корпоративные выплаты на новорожденных.