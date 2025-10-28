«Дети любят выбирать». Российским школьникам предложили накрывать шведский стол

В Госдуме предложили организовать в школах систему питания по типу шведского стола. Лидер волонтерского сообщества коллективной безопасности «Заступник», председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с 360 отметила, что идея очень интересная.

«Конечно, успех будет зависеть от качества блюд, которые будут ожидать детей на шведской линии. Дети любят выбирать, им очень нравится заранее видеть, что же они возьмут», — сказала она.

К тому же это может сэкономить время. Не нужно будет разносить всем еду по столам, ведь школьный перерыв и так короткий. Но важно четко продумать организацию, чтобы не возникало давки, уточнила Волынец.

«А здесь дети могут подойти, выбрать то, что им нравится. Поэтому, если это будет вкусно, то почему бы и нет? Я думаю, что многие родители и дети эту инициативу поддержат», — добавила она.

Ранее нутрициолог Алиса Басеева рассказала, что питание для детей играет ключевую роль: недостаток витаминов, минералов, белков и жиров ослабляет защитные силы организма. Необходимо выбирать натуральные, богатые витаминами и микроэлементами продукты, чтобы поддержать иммунитет. В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, богатые витаминами A, C и антиоксидантами.