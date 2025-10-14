Нурициолог Басеева призвала укреплять иммунитет ребенка с помощью питания

В холодные сезоны родители беспокоятся о здоровье детей. Однако устойчивость к болезням зависит не от лекарств, а от комплексного подхода. Детский нутрициолог, основатель Школы здорового ребенка и Академии детской нутрициологии Алиса Басеева поделилась с сайтом «Страсти» советами по поддержке иммунитета ребенка.

Иммунная система формируется с рождения и созревает к пяти годам. В этот период закладываются механизмы защиты от инфекций.

На иммунитет влияют разные факторы. Питание играет ключевую роль: недостаток витаминов, минералов, белков и жиров ослабляет защитные силы. Сон и режим дня также важны: переутомление и недосып снижают иммунитет. Частые простуды и антибиотики нарушают баланс, требуя времени для восстановления. Адаптация к детскому саду и другие стрессы добавляют нагрузку на неокрепший организм.

В холодное время года правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья детей, утверждает нутрициолог. Необходимо выбирать натуральные, богатые витаминами и микроэлементами продукты, чтобы поддержать иммунитет и защитные силы организма.

В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, богатые витаминами A, C и антиоксидантами. Предпочтительны морковь, тыква, брокколи, квашеная капуста, яблоки, груши, шиповник и цитрусы, если нет аллергии. Свежие ягоды, даже замороженные, содержат ценные антиоксиданты и витамины, которые защищают организм от инфекций.

Важную роль играют цельнозерновые крупы, такие как овсянка, гречка и перловка, обеспечивающие необходимыми витаминами группы B, важными для метаболизма и энергетического баланса.