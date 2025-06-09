Десятки школьников в Подмосковье пострадали из-за некачественных фотографий

В Московской области десятки школьников остались без качественных фотографий в честь завершения учебного года. Об этом 360.ru сообщила мама пострадавших школьников Юлия.

По ее словам, фотографии получились некачественными и с розовыми пятнами, но сторона фотографа отказалась исправлять их.

«Решили заказать альбом, нашла этого товарища в интернете. Он отвечал оперативнее всех. Первая партия фото была сделана в начале февраля, по условиям договора должна быть досъемка детей, если кто-то заболел на момент общей фотосессии. Он пытался не делать этого, тянул время. Объяснила ему, что фотограф нарушает договоренности, потом в итоге сделали досъемку детей», — сказала она.

Женщина отметила, что впервые заметила недостатки на фотографиях в макетах на согласование. Однако в ответ фотограф заявил, у нее нет профессионального оборудования, а для оценки фото нужно распечатать.

«Они еще допустили ошибку в имени учителя. Получаем альбомы с ужасными фотографиями, я им пишу, что мы уже обсуждали вопрос с розовыми пятнами на лицах. Мне сказали, чтобы писала официальный запрос, затем направила досудебную претензию, в ответ на которую меня попросили прислать альбом для экспертизы», — сказала Юлия.

Родительнице предложили исправить лишь один альбом, который она передала фотографу.

«В ответ на свои претензии я получила хамство и игнор. Оказалось, что такая ситуация не только в нашей школе. История та же самая — ужасное качество фото, никто их исправлять не собирается, только хамят и игнорируют», — заключила она.

Корреспондент 360.ru обратился за комментарием к фотографу, однако он разговаривать отказался.

Ранее несколько сотен школьников из Московской области стали жертвой мошенника, который собрал с них деньги за фотосессию и пропал.