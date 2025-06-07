Школьников из Подмосковья развели на альбомах к выпускному

Shot: в Подмосковье школьников обманули на 1 млн рублей на альбомах к выпускному

Несколько сотен школьников из Московской области стали жертвой мошенника, который собрал с них деньги за фотосессию и пропал. Общий ущерб превысил один миллион рублей, сообщил Telegram-канал Shot .

Ученики минимум 15 подмосковных школ стали жертвами некоего Сергея З. Мужчина представился фотографом и показал родителям снимки прошлых лет, действуя якобы по рекомендации. В среднем за фотосессию он просил с ученика по 2500 рублей.

Родители перевели деньги на карту мужчины, который действительно провел несколько съемок. Например, детей в Красногорске фотографировал еще в феврале, пообещал привезти в школу готовые альбомы, но в итоге пропал.

Вместо альбомов аферист сбросил родителям пустые ссылки на диск, а затем заблокировал. Теперь оставшиеся без альбомов семьи подростков хотят объединиться и написать коллективное обращение в прокуратуру.

Ранее выпускники колледжа полиции также остались без фотоальбомов из-за фотографа-мошенника.