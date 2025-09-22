Десятки людей в масках и с нашивками прошлись по району Бутово

Десятки активистов с нашивками и в масках прошлись по улицам столичного района Бутово. Об этом сообщила Lenta.ru.

Они прошли вереницей по тротуарам. Конкретные цели рейда не сообщались.

Ранее активисты в Серпухове проверили работу торговых точек, продающих табачные изделия. Нарушения — открытую выкладку запрещенной продукции, отсутствие маркировки, продажу детям и подросткам — задокументировали и пообещали передать в подмосковное управление Роспотребнадзора. Кроме того, активисты составят обращение к губернатору области Андрею Воробьеву.

А перед этим активисты из Ингушетии приехали в Дагестан в поисках ведущих себя порочно землячек, однако никого не нашли.

