Рейд провалился. Моралисты из Ингушетии обыскали пляжи Дагестана

Десятки активистов из Ингушетии приехали в Дагестан, чтобы найти и наказать встречающихся с мужчинами других национальностей соотечественниц. Рейд длился всю ночь и не принес результата, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Мужчины решили проверить слухи о том, что их «сестры» в Дагестане ведут себя неподобающе, а именно ходят на свидания с представителями других национальностей. Для этого десятки человек приехали в приморский город Избербаш, всю ночь ходили по пляжам и заведениям общепита, но никого не нашли. Рейд закончился в шесть часов утра.

«Здесь нет ни одной ингушки, не ходят, не сидят здесь. Здесь только ингушские парни, которые приехали сюда со своими семьями», — заявил один из участников в соцсетях.

Ранее в Дагестане сорвалась свадьба. Жених увидел фотографии невесты до пластических операций и не захотел от нее детей.