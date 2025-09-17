Рейд «Антивейп» прошел в Серпухове

Активисты движения «Здоровое Отечество» провели в Серпухове десятый рейд «Антивейп». Они выявляли нарушения федерального законодательства в сфере торговли никотинсодержащей продукцией и электронными системами доставки никотина.

По словам директора АНО «Трезвый Синдикат» Артема Воронина, Московская область лидирует по количеству точек продажи вейпов в России — сегодня их уже больше 14 тысяч.

«Средний возраст потребления упал до 10-12 лет. Это прямая угроза жизни и здоровью наших детей. Мой сын учится сейчас в шестом классе. В том году появились ребята, которые принесли электронную сигарету, и она пошла по классу. За один день курильщиков в этом классе стало 11», — поделился Артем Воронин.

Активисты зафиксировали случаи открытой выкладки запрещенной продукции в торговых залах, отсутствие акцизных марок и обязательной маркировки «Честный ЗНАК», слишком близкое расположение к учебным заведениям, отсутствие запрещающих знаков и продажу опасных товаров несовершеннолетним.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация кардинально не меняется. Бизнес, наживающийся на здоровье детей, продолжает работать безнаказанно», — отметил руководитель патриотических проектов движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников.

Он также добавил, что все выявленные нарушения документируют и отправляют в Управление Роспотребнадзора по Московской области.

«Мы благодарны надзорному ведомству за конструктивное взаимодействие, однако одних лишь административных мер и бюрократических процедур недостаточно. Огромное количество точек, нарушающих закон, сводит эффективность этой работы к нулю», — сказал Сергей Ситников.

По результатам рейда активисты составят обращение к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ранее с просьбой предоставить право субъектам самостоятельно регулировать оборот вейпов к председателю правительства Михаилу Мишустину обратилась председатель Движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал инициативу.