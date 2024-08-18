Десяткам мигрантов в Москве вручили повестки

Сотрудники СК и МВД в Москве вручили десяткам мигрантов повестки в военкомат

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники МВД по Восточному административному округу Москвы совместно с представителями военного следственного отдела московского СК вручили повестки в военкомат десяткам мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Рейд прошел в хостелах, на овощной базе и автовокзале рядом со станцией метро «Щелковская». По результатам проверки мигрантам, недавно получившим российские паспорта, выписали повестки.

Ранее военные следователи совершили рейд на стройках и складах в Санкт-Петербурге, проверили документы у работников и вручили повестки тем, кто получил гражданство РФ, но не встал на воинский учет.

Также повестки о явке в военкомат в весенний призыв получили больше 100 мигрантов в Московской области. Уклонистов после выдачи документа забрали на сборные пункты для последующей отправки в войска.

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