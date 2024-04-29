Трудовым мигрантам вручили повестки на стройках в Петербурге | 360°

29 апреля 2024, 02:21
Трудовым мигрантам вручили повестки на стройках в Петербурге
Военные следователи вручили повестки пятерым трудовым мигрантам в Петербурге
Военные следователи провели рейд на складах и стройках Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».
В ходе рейда у трудовых мигрантов проверяли документы и вручали повестки в военкомат тем, кто оформил российское гражданство, но не встал на воинский учет. Повестки получили пять человек.
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Многие мигранты из соседних республик с двойным гражданством оказались в двойной ситуации. В России от них требуют участия в специальной военной операции на Украине, а на родине их могут наказать за участие в боевых действиях за рубежом.
Сотрудники военных следственных органов регулярно проводят такие проверки. С начала 2024 года проверили уже более 250 человек, часть из которых поставили на учет в военкоматах. Некоторые из них согласились заключить контракт с Минобороны.
Ранее в Подмосковье повестки с призывом на срочную службу вручили 120 мигрантам, но на воинский учет они вставать не стали. После получения документа уклонистов забрали на сборные пункты.
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