Военные нашли 120 мигрантов-уклонистов с гражданством России в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 18:30 Военные нашли 120 мигрантов-уклонистов с гражданством России в Подмосковье Источник 360.ru: неслуживших мигрантов с гражданством России отправили в армию РИА «Новости»

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Повестки с призывом на срочную службу вручили за четыре дня 120 мигрантам, которые получили гражданство России, но на воинский учет вставать не стали. После получения документа уклонистов забрали на сборные пункты. Об этом 360.ru сообщил источник в силовых структурах региона.

Он пояснил, что военкомы совместно с военными следователями и сотрудниками полиции организовали проверки в общежитиях, хостелах, на рынках и производственных предприятиях, где живут и работают приезжие.

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Только в городском округе Балашиха военные следователи обнаружили 20 человек, получивших гражданство России, уклонившихся от службы.

Собеседник 360.ru отметил, что многие мигранты забыли, что вместе с получением гражданства приобретают не только права, но и обязанности, за неисполнение которых нужно отвечать.

Проверки по выявлению уклонистов, не вставших на воинский учет среди мигрантов с российским гражданством, в Подмосковье проходят регулярно. В ходе рейдов иностранцев также проверяют на наличие регистрации.

Весенний призыв в России начался с 1 апреля и продлится до 15 июля. В армию призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Первая отправка срочников на места службы началась 15 апреля.