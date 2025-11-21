Дерипаска призвал банки прекратить «плакаться» и отстать от скидок на маркетплейсах

Скидки на маркетплейсах необходимо сохранить для доступности товаров для населения. Об этом в своем Telegram-канале заявил бизнесмен Олег Дерипаска. Также он призвал банки перестать «плакаться» о системах лояльности в онлайн-магазинах.

«Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов, двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: просто дайте скидки на ипотеку, лизинг, автомобильный кредит, всевозможные банковские комиссии и другие кабальные продукты — и все клиенты будут ваши», — написал предприниматель.

Ранее стало известно, что пять российских банков предложили запретить бонусы и скидки на маркетплейсах. Документ отправили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Исключение может быть только для социально важной категории товаров и собственной продукции онлайн-магазинов.

Глава WB Татьяна Ким расценила такую меру как циничное уничтожение конкурентов со стороны банков.