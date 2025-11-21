Пять российских банков предложили запретить скидки и бонусы на маркетплейсах

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам делать прямые скидки покупателям и пользоваться косвенными формами финансирования, в том числе бонусными программами. Инициативу направили председателю ГД Вячеславу Володину, документ оказался в распоряжении ТАСС .

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — заявили авторы инициативы.

Исключение может быть только для собственной продукции маркетплейсов и социально важной категории товаров. При этом любые подобные акции и льготы не должны зависеть от используемого электронного платежного средства или банка, выпустившего его.

Авторы документы еще сослались на международную практику, которая продемонстрировала необходимость ограничения таких рыночных практик. Например, в ЕС установлены нормативы, запрещающие антиконкурентное субсидирование и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ».

Ранее в пресс-службе Wildberries & Russ заявили, что в России вырастут цены для покупателей в маркетплейсах на 15-20%. Это связано с запретом скидок.