Глава WB назвала идею запрета скидок циничным уничтожением конкурентов
Основательница Wildberries Татьяна Ким оценила предложения запретить цифровым платформам предоставлять скидки покупателям при оплате картами принадлежащих им банков. Ее слова привел РБК.
Ким призвала другие банки не наказывать Ozon и WB, а играть по-честному.
«Кулуарная и публичная агрессивная позиция крупнейших банков к скидкам при оплате банками маркетплейсов преследует единственную цель — циничное уничтожение конкурентов», — заявила она.
Бизнесмен предположила, что такая мера лишь спровоцирует разгон инфляции. Она обратила внимание на попытки других банков строить собственные онлайн-магазины и маркетплейсы со скидочными программами.
«Маркетплейсы научились убирать посредников из цепочек поставок товаров. Поэтому на них товары дешевле. Людям важны низкие цены. Но за это, конечно, надо наказать WB и Ozon?» — задалась вопросом Ким.
Ранее стало известно, что пять российских банков предложили запретить скидки и бонусы на маркетплейсах.